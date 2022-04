Afhamni MOHAMED

A- Domaines d'interventions:

----------------------------------------



• Assure la veille technologique.



• Définir l’architecture d’un système.



• Organisation et gestion des ressources : Disque, CPU, capacité réseau, périphérique, mémoire.



• Installation et configuration des machines.



• Gestion des utilisateurs.



• Propose des outils d’administration et les déploies.



• Propose et met en place des règles de sécurité.



• Création/Effacement/Modification des comptes.



• Gestions des droits d’accès aux ressources.



• Gestion des performances (optimisations).



• Conseil les utilisateurs.



• Maintenir le bon fonctionnement et faire évoluer le parc.



• Surveille en permanence le fonctionnement des serveurs et des équipements mis sous ma responsabilité (Log, Monitoring…).



• Prévoit les extensions et les mises à jour permettant au système de continuer de fonctionner dans les meilleures conditions.



• Rétablit le système en cas de crash ou d’inconsistance des données.



• Veille au respect des règles de sécurité validé.



• Développe et met en place les batch d’automatisation de l’administration.



• Rédige et met à jour les procédures d’exploitation.



• Apporte les solutions techniques aux problèmes rencontrés.





B- Compétences:

--------------------------------





Je me dois d'être polyvalent et de déterminer les priorités à court et long terme. Alors que mes compétences s’articulent autour des axes suivants :



• Profession généraliste, un panel de compétence large.



• Assez peu de programmation. Essentiellement des scripts.



• Connaître des OS–réseau, système (noyaux, CPU, mémoire), les bases de données (Oracle,...).



• Connaître l’environnement: Equipements, besoins utilisateurs, applicatifs, langages,...



• Implémentation de nouveaux systèmes et solutions informatique.



• Proposer et mettre en place la politique de maintenance du parc informatique.



• Assurer le bon fonctionnement et l'utilisation appropriée d'Internet, de l'Intranet et de la messagerie.



• Prendre en charge la micro-informatique et la bureautique au niveau matériel et logiciel.



• Mettre en place un serveur de messagerie, un serveur de sauvegarde, un serveur de protection (Antivirus).



• Gérer les systèmes d’information en place et en assurer leur bon fonctionnement au quotidien.



• Répondre aux besoins des utilisateurs, mettre en place le support de premier niveau, gérer l'escalade des incidents.



• Ayant rôle de sensibilisation (support, voire formation) des différents acteurs de l'entreprise sur les problématiques sécurité.



• Gérer la formation des utilisateurs.



• Garantir un taux de disponibilité élevé de l'outil informatique.



• Assurer les relations avec les fournisseurs et les prestataires de services.



• Je sais m'adapter rapidement à tout nouveau changement d'environnement.



• J’ai la volonté d'améliorer le système informatique et je participe pour cela aux projets, aux tests et à la mise en place de nouvelles architectures réseau du système d'information.



Mes compétences :

Business Intelligence

Oracle

Management

Informatique

Formation

PCA

Gestion de projet