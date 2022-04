Afj ASSOCIATION FAMILLES ET JEUNESSE

Http://www.afj-aupair.org



AFJ a été créée à Nice en 1984 pour répondre au désir croissant de nombreux jeunes étrangers et familles Françaises désireux de se rencontrer lors d'un échange de services et d'un partage de cultures.



La formule d'accueil "Au Pair" offre à ces jeunes la possibilité de découvrir la France et d'améliorer leur pratique de la langue Française à moindre coût tout en se rendant utiles auprès de leur famille d'accueil.



AFJ veille à ce que la convention internationale qui régit ces échanges, ainsi que les droits des familles et des jeunes, soient respectés.



Notre rôle est celui d'un médiateur.

Nous sommes à l'écoute des familles et des jeunes Au Pair et pouvons intervenir en cas de conflit, de non respect de la convention ou plus simplement d'incompatibilité d'humeur.



Notre équipe ayant elle même travaillé Au Pair et à accueilli des jeunes Au Pair, nous avons une excellente compréhension des besoins et des attentes des deux parties concernées.



Notre succès réside également dans le sérieux de nos correspondants nationaux et internationaux qui assurent le choix des jeunes Au Pair après une rigoureuse sélection.

Nos jeunes Au Pair viennent des pays suivants :



Allemagne, Autriche, Angleterre, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Danemark, Ecosse, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Islande, Lithuanie, Norvège, Pologne, Suède, Suisse, Ukraine, Afrique du Sud, Mexique, Colombie, Russie, Vietnam ...



Ce sont des jeunes filles et garçons détenteurs d'une bonne expérience avec les enfants (baby-sitting régulier, clubs de sport, camps, colonies ou centre aérés…). Ils ont entre 18 et 27 ans.



Nous demandons un minimum de deux à trois années d'études de Français pour pouvoir être candidat à un poste Au Pair.



Les mineurs ne sont pas acceptés.

Le placement "Au Pair" est un accord dans le cadre duquel un jeune va effectuer un séjour dans un pays étranger pour améliorer ses connaissances en langue et découvrir la culture de ce pays.



Il ou elle va être accueilli pendant une période déterminée comme membre d'une famille d'accueil.



En contrepartie, l'Au Pair s'occupera des enfants de la famille et contribuera à la vie de la maison.

Dates des placements

. 2 à 3 mois l'été

. 6 mois

. 10 mois (année scolaire, de septembre à juin)

. 12 mois



Des placements tout au long de l'année peuvent être possibles en fonction de nos disponibilités et des nationalités.

Le travail Au Pair

Les enfants occupent la partie la plus importante du travail de l'Au Pair.



Ils/elles peuvent notamment les préparer pour les emmener à l'école, aller les chercher, préparer goûters et repas, jouer avec eux, leur donner le bain, etc.

Nos agents insistent toujours sur l'importance de l'attention et de l'affection que les Au Pairs doivent porter à vos enfants.

L'Au Pair peut vous seconder dans les petites tâches ménagères.



La majorité des tâches demandées doivent être liées aux enfants.

L'Au Pair peut vous aider à préparer le repas de la famille, doit tenir en ordre sa chambre ainsi que celle des enfants…



Il/elle doit aussi s'occuper du linge et repassage des enfants, ainsi que ranger le salon après des jeux avec les enfants.



Votre Au Pair n'est pas un(e) employé(e) de maison: vous ne pouvez pas lui demander des tâches ménagères lourdes (nettoyer la maison à fond, brosser les sols, faire les vitres, nettoyer les placards, s'occuper de votre chambre, faire le repassage de toute la famille…).



Considérez sa position comme celle de la grande soeur ou grand frère qui seconde ses parents dans un partage des tâches.

Le temps de travail

Le temps de travail du jeune Au Pair est fixé par la loi à 30 heures par semaine. En ce qui concerne les soirées de baby-sitting, elles sont rémunérées 6 euros de l'heure et organisées en accord avec la famille et la jeune fille.



