Aganze Cimusa VALENTIN

Moi, Valentin AGANZE CIMUSA, RD Congolais né en 1991 au Nord Kivu à l'Est de la République Démocratique du Congo.



Je suis, en effet, détenteur d’un diplôme de licence en développement rural dans la filière de l’Environnement et Développement Durable de l’Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu (ISDR/BUKAVU). Ma formation académique, mes capacités cognitives et morales constituent le mobile de ma motivation au service remplissant mon profil, compte tenu des expériences pratiques que je dispose en : Assistance des détenus de prisons, gestion d'un groupe des jeunes, encadrement des enfants, Gestion de l’environnement, Gestion durable des ressources naturelles, Assistance aux vulnérables des catastrophes naturelles, Gestion des risques naturels, Techniques d’animation, Gestion et dynamique de groupes, Développement communautaire, Communication non violente,activisme volontaire dans l'Eglise de la 3è CBCA dans sa paroisse de Bugabo,Planification, élaboration, management, suivi et évaluation des projets de développement. Je parle, par ailleurs le français, le swahili et un peu bien de l’anglais et dispose en informatique d’une maitrise du Paquet Office, Internet et autres logiciels tel que le SPSS et le Sphinx.



Grosso modo, depuis longtemps, je suis épris de compassion et accepte de servir les autres plutôt que de se servir et cela dans des conditions et situations culturelles diversifiées. Mon champ d'actions bénévoles n'étant limité qu'à quelques provinces de mon pays, je voudrai élargir ce champ à travers le monde en participant en premier plan au développement de ma chère Afrique.



Mes compétences :

Sphinx Software

SPSS

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sorties

Microsoft Word

Consolidations