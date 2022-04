Agathe BRION

Actuellement en poste chez Eres, société de gestion, où j'occupe le poste d'adjointe Responsable Middle Office.



Au fil de mes expériences, je me suis spécialisée dans l'épargne salariale que se soit coté teneur de compte (GESTEPARGNE)avec la relation salariés et entreprises et coté Société de Gestion (ERES) avec la relation apporteur et plus juridique.



Mes compétences :

Épargne salariale

Pee

Percoi

Article 83

PERP