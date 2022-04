Agathe DELECAMBRE

Titulaire d'un Master TSM obtenu à l'université Lille 3, j'ai été formée à la traduction spécialisée, aux logiciels de TAO, à la localisation, à la rédaction technique, au sous-titrage et à la gestion de projet. J'ai également réalisé plusieurs stages en traduction et localisation.



Aujourd'hui traductrice indépendante, je propose des services de traduction de l'anglais et de l'allemand vers le français, ma langue maternelle. Je suis spécialisée dans la traduction informatique mais j'exerce également dans d'autres domaines (médical, technique, touristique, culinaire, économique...) et je suis ouverte à toute nouvelle spécialisation.

Je propose également des services de relecture et de post-édition de textes traduits vers le français, ainsi que des services de retranscription de fichiers audio en français.



N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés par une collaboration, ou même à m'envoyer vos fichiers à traduire si vous souhaitez recevoir un devis.



Mes compétences :

Gestion de projets

Adobe InDesign

SDL Trados 2007 et Studio

Relecture orthographique

PAO et mise en page

Adobe illustrator

Traduction scientifique

Adobe photoshop

Traduction technique

Microsoft office

Atril DéjàVu

SDL Passolo

Traduction

Sous-titrage

PAO

TAO

Localisation