Agathe DHUICQ

Après un Master Ingénierie Packaging à ESEPAC (Ecole Supérieur Europeene de Packaging)à St Germain Laprade (Proche Le Puy en Velay 43) et 2 ans d'alternance chez Graphic Identité - J'intègre en Septembre 2013 l'agence en tant que Chef de projet junior.



Je suis une personne très organisée grace à ma formation scientifique (Bac S et Dut Biologie).

Le poste de chef de projet me convient parfaitement, entre les rencontres de fournisseur, les interactions avec les clients et la gestion des différents projets.



Mes emplois saisonniers et mes stages, m'on permis d'être à l'aise dans le monde du travail, et de m'intégrer facilement dans les équipes de travail.







Mes compétences :

Gestion de projets

Coordination

Management

Gestion de la couleur

Chef de projet

Packaging