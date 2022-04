Agathe MOUTON

- Conception ergonomique d'interfaces Web (tous supports), d'applications mobiles (architecture de l'information, wireframes, prototypes interactifs) et de bornes interactives.

- Identité visuelle et design graphique des interfaces digitales (maquettage et création de templates CSS)



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Indesign CS5

Acrobat Pro

Wordpress

Prestashop

Dreamweaver

Flash

PHP

Joomla - Virtumart

HTML - CSS

JQuery

Web

Graphisme

Google analytics

Web design