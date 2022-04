Agathe PHELIPPEAU

Etudiante en dernière année de Master 3G GEOLIN à l'Université de Lille, j'ai pour ambition de travailler dans le domaine de la Géotechnique. Je souhaite particulièrement pouvoir contribuer à des missions traitant la gestion des risques liés notamment aux cavités souterraines et fronts rocheux. De même, je suis très sensible à la préservation et à la valorisation du patrimoine géologique. Je suis actuellement en stage jusqu'en septembre 2020 dans le bureau d'études ENTRE LOIRE ET COTEAUX, spécialisé dans le diagnostic de stabilité et le confortement des cavités souterraines et fronts rocheux. J'ai la chance d'intervenir, entre autres, sur des sites exceptionnels tels que le Domaine de Parnay à PARNAY (49), la falaise d'ANGLES-SUR-L'ANGLIN, ou encore la Roche de Mûrs à MÛRS-ERIGNE (49).