Agathe PREDOUR

Je suis une personne passionnée, j’aime avant tout les aventures humaines et artistiques et relever les défis me stimule. Titulaire d'une licence des techniques cinématographiques et audiovisuelles, je possède cinq ans d’expérience dans l'univers de la production audiovisuelle. Mon parcours hétéroclite reflète ma nature dynamique et curieuse. Dotée d'un très bon sens relationnel, l’ensemble de mon expérience me permet d'appréhender l'intégralité de la chaine de production et fait de moi quelqu'un de compétent et de polyvalent.



Mes compétences :

Post production

Production audiovisuelle

Coordination de projets

Conseil

Première, Final Cut, suite Adobe

Microsoft Office

Stratégies digitales

Diffusion