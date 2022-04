Agathe PRUGNE

Je suis actuellement étudiante en Master 2 Vie publique et relations institutionnelles. Je recherche un stage de 3 mois minimum à partir de février 2016. Il s'agit de mon deuxième master car je souhaite me spécialiser dans les métiers du lobbying au niveau européen.



Mes compétences :

Droit international public et privé

Droit social

Droit administratif

Droit international et de l’Union européenne

Contentieux européen

Droit civil

Relations internationales

Droit des contrats

Marché intérieur

Contentieux international

Droit de la concurrence

Droit pénal

Droit de l'Homme

Droit de l'environnement

Droit du commerce international