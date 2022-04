Après 4 ans d’études pluridisciplinaires et 2 ans d’expériences dans la production et la distribution audiovsiuelle, je souhaiterais aujourd’hui rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle je saurais être force de propositions et atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Stratégie digitale

Stratégie de communication

Slack

Webmarketing

Mailchimp

Squarespace

Réseaux sociaux