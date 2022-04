Agathe ROCHE

10 ans d'expérience ont forgé mon expertise en stratégie territoriale, en particulier dans le domaine portuaire industriel. Mes liens avec les thinks tank professionnels nourrissent continuellement ma connaissance des problématiques villes-ports et des démarches stratégiques menées par les grands ports français.



Je poursuis mon parcours dans ces domaines :

- la programmation urbaine et portuaire ;

- la coopération territoriale (stratégie de concertation, dialogue inter-portuaire, métropolisation...) ;

- les stratégies d'organisation et de développement des aménageurs et propriétaires fonciers ;

- la communication institutionnelle dans le domaine de l'aménagement du territoire ;

- le benchmarking territorial ;

- le marketing territorial et le rôle de la culture et des grands événements dans l'aménagement urbain.



Mes compétences :

Aménagement urbain

Diagnostic urbain

Évaluation des politiques publiques

Gouvernance

Immobilier

Marketing

Marketing territorial

Politiques publiques

Programmation

Programmation urbaine

Renouvellement urbain

Stratégie

Tourisme

Transport

Transport fluvial

Urbanisme