Agathe VANDENBUSSCHE

Mes expériences professionnelles et personnelles ont confirmé l’intérêt que je porte au développement de l’attractivité d’un territoire et des sites touristiques et culturels. Je suis particulièrement intéressée par la mise en œuvre d’une politique d’accueil, d’information et d’animation.



Mes compétences :

Autopano

Adobe Photoshop CS5

Movie Maker

Réseaux sociaux professionnels

Tourinsoft

Microsoft Office

Adobe Illustrator