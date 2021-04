Agnès MINIER

Chanteuse soliste et choriste depuis l'enfance, répertoire de musique dite classique mais varié, allant du médiéval au contemporain en passant par baroque, mélodie, opéra... Agnès est à la fois interprète, enseignante et chercheur. Depuis quelques mois est formée au coaching vocal et peut exercer auprès de divers corps de métiers utilisant la voix parlée ou chantée en professionnel ou bon amateur.

Egalement chantre, habituée à préparer et chanter en diverses cérémonies religieuses (mariages, obsèques, baptêmes...). Elle travaille en divers effectifs, tant en solo qu'avec instruments, comédiens, orchestre, choeur de chambre ou grands effectifs.



Mes compétences :

Choriste

Coaching

Coaching Vocal

Musicologie