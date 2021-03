Agnès PELLADEAU

Après une carrière dans le recrutement par approche directe, appelée plus communément "chasse de têtes", je me suis tournée vers la photographie.



Les textures de murs, de rouille, les écorces et les reflets sont mon univers. Je les fréquente de près, pénètre en leur matière, accepte leurs défauts. Il est question d'y trouver un espace de réflexion comme si ils étaient ajustés pour nous guider vers l'inconnu, la nouveauté. Ainsi le temps et la matière se rejoignent pour se métamorphoser sous forme de tableaux.



Mes compétences :

Wabi sabi

Art contemporain

Photographie

Art