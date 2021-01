Agnès POITRAS GOLDENBERG

Après 23 années passées dans le tourisme, j'ai choisi de revenir à mes premières amours : les arts.



J'ai passé 10 mois dans la première maison de ventes volontaires française en intérim, puis 9 ans dans la musique à l'Orchestre de Paris, dont j'étais en charge du Comité d'Entreprise.



Aujourd'hui, je cherche un nouveau challenge alliant mes compétences et ma volonté d'oeuvrer dans le domaine des arts et de la culture ou encore de la nature, du mieux-être et de l'écologie. Une conjonction de tous ces éléments serait idéal !



Mes compétences :

Communication

Arts

Gestion

Bookkeeping

Invoicing > Issuing Invoices

Administration

Cash Management

Taxation

GDS

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

RFC