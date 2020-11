Généraliste RH, Directrice de maisons de retraite et Responsable de formation dans le domaine des Personnes Agées, j'aime conduire des Projets de développement des compétences et des organisations.



Je suis attachée au respect de valeurs humaines fortes et je privilégie l'adhésion aux projets communs, avec exigence et bienveillance.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion budgétaire

Animation d'équipe

Conduite de projet

Ingénierie de formation

Développement des organisations