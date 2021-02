Agnès TARDY

J'ai développé mon expérience en gestion et en management dans le secteur bancaire de l'Economie Sociale et Solidaire. Les nombreux échanges avec une clientèle essentiellement composée d'acteurs du secteur social et médico-social m'ont naturellement amenée à faire le choix de travailler dans ce secteur.

J'ai souhaité me former au métier de directeur d'établissement avec le CAFDESIS. J'ai réalisé plusieurs missions dans différents établissements et services du secteur des adultes handicapés et des personnes âgées ( MAS, SAMSAH handicap psychique, EHPAD). J'ai ainsi eu l'occasion de mettre en oeuvre mes compétences en matière d'animation d'équipe, de conduite de projet et d'organisation.

Récemment installée à Lyon, je recherche un poste de direction ou d'adjoint de direction dans un établissement médico-social. Je suis également disponible pour une mission ponctuelle ou un remplacement.

J'apprécie le travail en équipe, j'ai le sens des responsabilités, une grande faculté d'adaptation et une forte motivation pour travailler auprès des personnes vulnérables.

Mes différentes expériences dans le secteur médico-social m'ont persuadée de la nécessité de changer notre regard sur la dépendance afin de valoriser les capacités préservées.



Mes compétences :

Partenariats

Gestion de projet

Conception-rédaction

Coordination

Analyse financière

Management