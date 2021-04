Aguesse ERIC

Bonjour à vous et bienvenue sur mon profil Viadéo.



Ingénieur de formation dans le domaine de la mécanique, j'ai métissé mon regard professionnel au contact de l'INSEEC et de son Master en Ingénierie Commerciale et Management de Projets. Dès lors, j'ai exercé plusieurs métiers dans le domaine de l'industrie, depuis les bureaux de "Cotation" du groupe FLOWSERVE jusqu'au bureau d'études de la SEIV. A travers ces différentes expériences, j'ai acquis une solide maitrise en conduite de projets tout en exerçant mes capacités techniques et relationnelles dans les équipes avec lesquelles j’ai été amené à travailler.



Bonne visite.



Mes compétences :

Autodesk inventor

FEM

RG AERO

Gestion de projet

Microsoft Project

Chiffrage

SADT

Relationnel

Suivi fournisseurs

Ansys

Directive machine 2006/42/CE

Conception mécanique

Microsoft Office

Audros

Planification

Calcul mécanique

Encadrement

Reporting

Réponse aux appels d'offres

Smarteam

5S

Rédaction technique