Ahlam GHERMAOUI

Passionné par le domaine de la finance et ayant une expérience de deux ans, au sein du contrôle de gestion de lentreprise international TUI AG, je souhaite maintenant continuer dans ce domaine pour y travailler dans le long terme, plus précisément en tant que contrôleur(se) de gestion, un métier que japprécie particulièrement et dans lequel jaimerais évoluer. Lors de ma dernière expérience, jétais quotidiennement sur Excel (recherche V, TCD, formules), celui-ci na donc plus de secret pour moi. Je suis une personne ayant un bon esprit déquipe, très motivée, minutieuse, assidue, responsable et qui narrête pas lors dun obstacle, bien au contraire je suis déterminée à atteindre mes objectifs !



Ma citation préférée: « La seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve, cest la volonté dessayer et la conviction quil est réellement possible.» Joel Brown