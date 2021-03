Ahmed AMINE

Intermédiaire en opération de banque et courtage en financement.

Audit grands comptes et optimisation financière.



Vous êtes à la recherche d'un financement de votre projet : prêt immobilier, prêt professionnel...etc.



- Souhaitez vous renégocier votre ( vos ) prêt (s) en cours ? faire des économies ?

La renégociation de crédit est un exercice qui nécessite une parfaite maîtrise du marché.



- Les conditions de vos crédits en cours impactent votre reste à vivre ?

Souhaitez vous restructurer vos crédits en vous donnant du pouvoir d'achat ?

Vous avez un projet mais vos emprunts ne vous permettent pas de le réaliser ?



Je suis chargé du financement des projets professionnels ou privés, je vous accompagne dans votre démarche pour vous trouver la solution la mieux adaptée à votre situation ( montage d'un plan de financement personnalisé et négociation de l'offre de prêt )



La pertinence vient en partie des différentes synergies avec des collaborateurs de différents secteurs c'est pourquoi je maintiens une relation de partenariat avec diverses professions :

notaires, avocats, conseillers et gestionnaires de patrimoine, courtiers, agents immobiliers, vendeurs , conseillers commerciaux....professionnels libéraux, gérants.



Futurs clients, futurs collaborateurs à très bientôt !



Mail: ahmedamine@orange.fr



Mes compétences :

Audit

Gestion de projet

Gestion administrative

Courtage

Analyse financière

Gestion de portefeuille

Marketing stratégique

Crédit immobilier

Assurance

Gestion de la relation client

Management commercial