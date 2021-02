Aïcha BOUHYA SAJID

Et voilà, nous y sommes! L'expatriation en Corée du sud touche à sa fin.

Ces 4 dernières années ont été riches en challenges. J'ai su m'adapter à un pays dont je ne connaissais rien. Cela m'a appris à prendre le temps d'analyser mon environnement et être davantage patiente pour atteindre mes objectifs. Mon aisance relationnelle a été un atout pour m'entourer des bonnes ressources. Ma persévérance m'a aidé à être pro-active dans cette expatriation. J'ai profité de cette parenthèse pour me former au domaine de la périnatalité, en tant que Doula. J'ai accompagné une dizaine de couples expatriés (au cours de leurs grossesses, de l'accouchement, et retours à la maison). C'est un peu comme si je faisais de l'assistance à maitrise d'ouvrage et de l'aide au lancement d'exploitation. Je réponds aux interrogations des parents pendant la grossesse, je les conseille, je les aide à élaborer leurs plans de naissance, je collabore étroitement avec l'équipe médicale coréenne pour faire respecter les choix des parents et je les accompagne lors du retour à la maison. Une formidable aventure humaine!



A présent, une nouvelle vie s'annonce : nous partons vivre définitivement à Abu Dhabi en juillet. Les émirats me sont familiers, mon installation promet d y être bien plus facile sur tous les plans. J'ai déjà prévu d'approfondir mon niveau d'arabe au sein d'un institut dédié. Mon nouveau défi sera de reprendre une activité d'ingénieur dans mon domaine de prédilection, à savoir, l'efficacité énergétique - le développement durable. Mon intérêt porte pour un poste ayant une dimension projet et technique à l'mage de mes 7 années d'experience dans l efficacité énergétique du bâtiment qui m'ont apporter une vision transversale des enjeux économiques, techniques et sociaux de l'énergie dans le bâtiment. Gloablement, j'aimerais continuer à contribuer dans mon quotidien au respect de notre planète en limitant notre empreinte écologique. C'est pourquoi, je souhaite vivement participer à la politique volontariste des émirats qui affichent l ambition de devenir un pays modèle dans la lutte contre le réchauffement climatique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ėnergie du bâtiment

Traitement des eaux

Chauffage urbain