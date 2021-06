Aissa AISSA MAAZOUZI (MAAZOUZI)

Aissa maazouzi est doctorant en quatrième année spécialité en gestion d'entreprise, titulaire d'un master en gestion hospitalière et des établissements de santé et titulaire d'une licence en administration des affaires, chercheur au laboratoire d'études du développement économique de l'université Ammar Tledgi en Algérie (Laghouat) , j'ai plus de 15 recherches scientifiques entre conférences scientifiques et articles dans des domaines à comité de lecture international spécialisés dans le développement durable, la responsabilité sociale, les systèmes de gestion environnementale et les systèmes de qualité.Je suis également doué pour l'utilisation de programmes statistiques.