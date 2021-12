Alaa EL OTMANI

Mes compétences :

SQL

Programmation

J2EE

Oracle

Base de données

Java

PHP

MySQL

Web

C#

Hibernate

Struts

HTML

CSS

UML/OMT

Personal Home Page

JavaScript

Java 2 Enterprise Edition

Cascading Style Sheets

XML

Visual Basic

VMware

Struts Web Application Framework

Oracle 11g

Oracle 10G

NetBeans

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

Linux

Java Server Pages

Java 2

ECLiPSe

C++

C Programming Language

Nodejs