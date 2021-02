Alae CHARKANI EL HASSANI

Titulaire d'un diplôme d’ingénieur option réseau ,système et sécurité informatique, je suis au support central N2 EADS Request au sein du groupe AKKA Technologies Maroc.

Mon profil est orienté administration réseau et système, et je dispose de rigoureuses connaissances en gestion des incidents et développement du parc informatique .

Mon expérience professionnelle m'a donné une approche concrète du travail en équipe, mon sens de l'observation, de la précision, et ma grande rigueur sont des atouts majeurs.



Mes compétences :

UNIX

VSphere

VMware

Microsoft Windows 2003 Server

Sécurité informatique

gestions des comptes utilisateurs

Gestion de parc informatique

Administration et gestion des serveurs informatiqu

-Certificat CCNA. -Certificat MCSA -Certificat MCP

Agent Helpdesk francophone/anglophone

Installation et configuration du Serveur Active Di