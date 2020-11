Alain ALAIN ASENCIO (ASENCIO)

Plus de 30 ans d’expérience en tant que Manager Technique et responsable de service clients, ce qui m'a permis de développer aussi bien mes connaissances techniques, que mes qualités personnelles.

Mes compétences:

Recruter ,former ,encadrer ,diriger ,motiver ,accompagner des techniciens.

Veiller aux respects des règles ,des procédures et des directives d'entreprise.

Garantir la satisfaction des clients.

Je suis en mesure d'accompagner votre équipe technique dans le développement des produits, d’œuvrer auprès des clients aussi bien en avant-vente, en participant à des appels d’offre, qu'en après-vente pour le suivi.

Accompagner l'équipe commerciale pour représenter votre société lors de salon ou colloques importants.

Excellent manager, je suis en mesure de diriger et motiver une équipe.

Je souhaite faire profiter et transmettre mes compétences acquises pendant la dizaine d’année qui me reste à travailler.

De plus dynamique, organisé et sérieux, je suis certain que notre collaboration ne peut qu'être fructueuse pour les deux parties.



Mes compétences :

Stock Control

Microsoft Windows XP

Technique

Management