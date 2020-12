Alain BARRIERE

Après plus de 20 ans d expérience de Directions Commerciales , Marketing sur le marché professionnel en France , j ai crée la société AB7C spécialisée dans l accompagnement des entreprises au niveau de la stratégie et de sa mise en place .

Mes références : ICI, Henkel, Goodyear/Eliokem, Akzonobel, Cromology et Oceinde



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Management

Direction commerciale

Informatique

Communication

B2B

Sales

Go-To-Market

Project Management

Purchase Ledger

Sales and Marketing

sales and marketing supervision

Brand Positioning

Product Launch

International Experience

Agora