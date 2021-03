Alain BECKER

Ma vision du rôle du DSI est d’aider la direction et les métiers, en apportant une stratégie informatique alignée avec la stratégie de l’entreprise et les besoins business. L’informatique est source de valeur pour l’entreprise, elle doit procurer le meilleur service au meilleur coût, sans oublier d’être Agile.

La direction informatique doit être source d’inspiration pour l’innovation.



Expertises et missions :



- Définition de la stratégie du système d'information, en alignement avec la stratégie de l'entreprise,

- Définition et suivi du budget informatique,

- Organisation et management de la DSI. Management d'équipe informatique jusqu'à 20 personnes,

- Définition de la politique d'externalisation et négociation avec les prestataires,

- Pilotage de l'organisation,

- Stratégie de sécurité du SI,

- Analyse des besoins métiers,

- Anticipation et accompagnement du changement,

- Définition du plan d'évolution de l'informatique dans un schéma directeur,

- Rédaction des cahiers des charges.



Certifications Professionnelles :



- COBIT5 : Assurer la gouvernance des SI dans la gouvernance générale de l'entreprise

- PRINCE2 : Diriger des projets informatiques

- ITIL 2011 : Assurer les bonnes pratiques du service informatique



Qualités :



Organisation, Ecoute, Pédagogie, Analyse, Adaptabilité, Ténacité.



Mes compétences :

Certification ITIL V3 2011 Foundation

Certification PRINCE2 Foundation

Certification COBIT5 Foundation