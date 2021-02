WATTPOWER ..... Expérience commerciale (création réseau de distribution FRANCE, approvisionnement de la 1ere grande surface FRANCE dédiée informatique pour les particuliers SURCOUF/PARIS) ..... avec en plus expérience complémentaire plus technique : élaboration de notices techniques .... test et validation émissions électro magnétiques ( conduits et rayonnés ) en chambre anéchoide . Références : (clients ERICSSON, ALCATEL, ARMEES, ... )



PEI/PAROTIA ............. j'ai créé structure P.E.I. (51% des parts SARL 150000 FRS en 1997) de A à Z .... tout, sauf tenue de la comptabilité jusqu'au bilan .

Quand je dis tout .... création de tout le réseau de distribution ... création documents techniques, étiquettes code barre , packaging , tarifs ... trouver lieux de stockage ... approvisionnement onduleurs de CHINE via AMSTERDAM ROTTERDAM LE HAVRE ... controle conformité CE .... importation et transport jusqu'à METZ .... affacturage ... etc etc ... expédition chez clients , palettes filmées ... SAV .... création site internet ...

Références / TOSHIBA (livraison de container complet d'onduleurs pour GUADELOUPE GUYANE etc ...)



Mon profil et mes qualités naturelles sont 80 % commercial et 20% technique .................. voilà mon ratio, et je recherche emploi dans cette perspective.





Bien cordialement,



ALAIN BEDIN