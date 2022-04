Alain BUZY-PUCHEU

J'assure actuellement la fonction de "Field Engineer" (support ingénierie) offshore au Gabon sur le projet Anguille Modifications après avoir coordonné la partie technique des études d'ingénierie.



Ingénieur Procédé de formation, je remplis la fonction de responsable d'affaire ou de coordinateur technique (Project Engineering Manager) sur des projets offshore et onshore au sein d'un bureau d'ingénierie dans le secteur de l'Oil & gas depuis maintenant 5 ans.



J'ai également occupé la fonction d'ingénieur Procédé et d'ingénieur Commissioning et ai participé à la préparation et à l'exécution de Commissioning offshore : préparation du Commissioning du projet Rosa (TOTAL) et hook-up/démarrage de la plateforme Yoho (EXXON MOBIL).



Passionné de rugby, j'ai patiqué pendant 20 ans ce sport que j'apprécie pour le jeu lui même mais aussi pour les relations et amitiés qu'il catalyse.



Mes compétences :

Management

Commissioning

Ingénierie

Gestion de projet

Pétrole

Rugby