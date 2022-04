Alain CALMER

Réalise actuellement des Projets de formation, de coaching et de conseil dans le domaine de la gestion du changement, du management des compétences, de la compétence du management et des Key people.

Pour les Entreprises industrielles, de service et commerciales, est particulièrement associé à l’amélioration des performances de la satisfaction et de la fidélisation des clients.



Est intervenu dans de nombreux secteurs de l’activité économique ; dans la Distribution spécialisée, la Grande Distribution Organisée (hyper et super marchés, restauration, réseau de boutiques) ; dans les Services (Assistance auto, communication, distribution eau et gaz, auto et édition ; dans les grandes entreprises industrielles (aéronautique, sidérurgie, chantiers navales, pétrole, nucléaire); dans les petites et moyennes entreprises ( produits industriels et de grande consommation)



Expérienceprofessionnelle:

1998 à aujourd’hui: Administrateur du propre cabinet de conseil GALCO Conseil et consultant



1992-1997: Business leader pour un Groupe international de conseil en Italie: BOSSARD (puis Cap Gemini)



1984-91: Directeur de Division dans la filiale italienne d’un Groupe français de conseil Euréquip ( puis C.G.I)



1978-84 ingénieur en chef dans un cabinet de conseil (Paris): Euréquip



1976-78 Responsable de la gestion des cadres expatriés S.N.IM. Entreprise minière ( Mauritanie) Paris



1973-76 coopération technique pour le gouvernement congolais pour la pianification de l’orientation universitaire et professionnelle

1971-73 coopération technique en Ethiopie

1970 Télécommunication, Procter & Gamble



Mes compétences :

Coaching

Formation

Formation managériale

Gestion des compétences

Gestion du changement

Managériale

Ressources humaines

Vente