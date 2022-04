Alain CHESNAY

Bonjour,

Autodidacte je suis entré dans le monde du travail à 16 ans comme apprenti-mécanicien et en pratiquant diverses activités jusqu'en 1996. Après avoir suivi une formation d'Agent technique d’installation et d’exploitation de matériels et réseaux informatiques. J'ai travaillé pour les A.G.F, Palais du sénat, CAPGEMINI, Franprix Leader Price Ds et créé deux sociétés.

Je recherche un poste à responsabilité pour lequel je pourrais mettre à disposition toutes mes compétences significatives.





Références significatives

Responsable de mise en production

Chef de projet Administration système & fonctionnel

Chef d'entreprise

Encadrement d'une équipe Support Micro et Réseau

Support bureautique avancé

Support technique des applications métier pour la France et l’Europe

Surveillance et Informations virale pour la France et l'Europe



Mes compétences :

Office 2010

SQL

Excel 2003 2007 niveau 2

Active Directory 2003/2008

Windows server 2008 R2

Windows server 2003

Windows xp

VPN sécurisé

Windows 7

Webmaster

OFFICE 2007

Grande Distribution

Distribution