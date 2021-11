Alain Claude LUKUSA

Juriste puis Analyste des crédits



Langues : français et anglais intermédiaire

Maîtrise des logiciels suivants : Word, Excel, Simple Comptable;

Comptabilité générale : comptes clients, comptes fournisseurs, paie, facturation;

Préparation et analyse des états financiers mensuels et annuels;

Gestion dinventaire;

Service à la clientèle;

Protection des personnes, services et leurs biens;

Travail de bureau (réception et répartition des appels, classement, rédaction de lettres)



Perfectionnement :



Call center;

Support sur la sensibilisation aux risques et la gestion de ces derniers;

Diversité et inclusion en milieu professionnel;

Expérience client;

Recouvrement des arriérés en temps de crise;

Lutte contre le blanchiment dargent et le financement des activités terroristes;

Marketing des organisations;

Sécurité informatique;

Gestion des shops;

Meilleures pratiques contre les pots-de-vin et la corruption;

Code de conduite en milieu professionnel