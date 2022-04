Alain COUPET

Bonjour,

je suis orienté vers le service Clients.

Trés autonome, rigoureux et aimant communiquer, je m'adapte facilement aux organisations et aime resoudre les problemes rencontrés.

spécialisations :It Support (Utilisateurs, Infrastructure)





Mes compétences :

Support technique

Support client

Management

Microsoft windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Symantec backup

Altiris backup

Microsoft windows server 2008 r2

Active directory