Alain DAGUZE

Bonjour,

Retraité depuis moins d'un an et néanmoins parfaitement valide, je possède une reconnaissance de personne handicapée, ce qui ne m'empêche nullement de me rendre sur des chantiers.

Aguerri aux techniques du bâtiment, je me suis spécialisé dans l'électricité, métier que j'ai pratiqué pendant plus de 40 ans.

De formation Bac+2 (même +) et ayant un sens développé de l'analyse, je suis d'un contact facile et déterminé.

Fort de mon expérience, j'ai mené de gros chantiers tous corps d'état et managé des équipes importantes grâce à un relationnel manifeste, ainsi, la mise en œuvre et les moyens mis à disposition de ces travaux n'a quasiment plus de secret pour moi.

Je me suis également spécialisé dans la pathologie des bâtiments et des édifices menaçant ruine.

Aujourd'hui, je compte occuper mon temps libre pour effectuer des missions de suivi de chantier ou des formations sur les métiers du bâtiment.

Cordialement



Mes compétences :

Génie électrique

Formation

BTP