Je suis un homme devenu chef de secteur CVC a 23 ans depuis l'expérience a fait de moi une personne compétente et efficace dans le domaine de la maintenance et exploitation de chaufferie collective, manager de naissance sachant avoir de bonne relation client également. Patient ouvert usant de la politesse rigoureux et culture de l'objectif.



Mes compétences :

Relationnel

Management

Technique