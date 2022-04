Alain DESNOS

MAITRE D’OUVRAGE INFORMATIQUE



Domaines de compétences

Technique



Projets :

Evaluer les projets, concevoir des solutions, rédiger des cahiers des charges, passer des appels d’offres, « Recetter » les travaux, Maîtrise d’ouvrage , Maîtrise d’œuvre.

(migration vers HR ACCESS IBM GS, migration vers ZADIG ADP/GSI, migration vers QUALIAC, Titrisation, gestion des effets, gestion des remises CB, Portage des journaux, solution de géo-marketing, suivi des coûts rédactionnels, gestion des domiciliations, mise en place solution de front office bancaire de la société INFORSUD, gestion prêts, pilotage de la mise en place de Taddia concept puis de SAFRAN pour la consolidation comptable)





Organisation :

Automatiser, simplifier les processus, fiabiliser les traitements, optimiser les ressources,

Préparer un schéma directeur Informatique.

Déménagements de sites informatiques et de bureaux.



Rédaction de contrats :

De service, d’embauche, d’achats, de location.





Responsable :

Système d’Information Ressources Humaines

Exploitation informatique et achats des matériels

Etudes informatiques et achats des logiciels

Responsable réseau

Responsable bureautique





Environnements : IBM OSVS1,DOS VSE, VM, MVS, UNIX, OS2, Windows

Langages : ASM, PL1, FORTRAN, COBOL, LISP, PROLOG, PYTHON, BO

UML 2, MERISE

Bases de données : ORACLE, SQLDS, MYSQL



Certifications ITIL 2



Management



Directions de services

Secteurs d’activités : services, banque, sidérurgie, presse.

Recruter le personnel et l’évaluer, veiller à la formation, déléguer, contrôler, informer, écouter,

faire comprendre, fixer les objectifs, déterminer et faire connaître les priorités, motiver les équipes.



Préparation et gestion du budget.



Planification et coordination des différents projets.



Organisation du changement.



Communication avec les différents acteurs des projets et la direction générale.



Utilisation et conception de tableaux de bord.



Mes compétences :

Automatisation

Budget

CICS

COBOL

Conception

Django

Fiabilité

HTML

Informatique

Intégration

Management

Microsoft Dos

Microsoft SQL

MOA

MySQL

Organisation

Python

Qualité

UML

UML 2

VSE

XML

XSL