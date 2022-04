Alain DIANA

Diplômé Sup de Co option finances en 1991



4 ans chez Ernst & Young (audit, expertise comptable et conseil)

20 ans d'expérience comme DAF en filiale multisite de groupe, PME en retournement ou groupe :

- commerce textile

- distribution spécialisée B to B et B to C

- santé et action sociale



poste actuel : CA 150M€ / env. 2100 pers.

- périmètre d'env. 50 éts : clinique MCO, SSR, maisons de retraite, centres de handicap, centres dentaires, centres de santé, pharmacies, centres optiques et audioprothèses, centre radio-imagerie

- équipe compta / contrôle de gestion / achats : équipe d'env. 25 pers.

- dossiers réalisés : élaboration et mise en place d'un plan de développement pluri-annuel de 12M€, refonte du suivi budgétaire, numérisation du flux factures fournisseurs, fiscalisation des activités lucratives





Mes compétences :

Action sociale

DAF

Direction financière

Distribution

Distribution spécialisée

Finances

Médical

Mobilité

Santé

Textile