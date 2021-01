UNIQUEMENT POUR MES CONTACTS sur VIAD*O:

Selon votre domaine, vous pouvez recevoir les présentations très techniques suivantes (pour un public de tech. sans blabla marketing):

'Solutionnez 18 pbm VoIP les plus courants' (VoIP)

'Solutionnez 15 pbm BGP les plus courants' (WAN)

'Solutionnez 10 pbm certificats x509' (Sécurité)

'Solutionnez 25 problèmes de LAN Ethernet' (LAN)

'Solutionnez 25 problèmes de câblage' (LAN)

'Solutionnez 16 pbm WiFi les plus courants' (WiFi)

'Audit de site Introduction à l'audit réseau' (Management)

Et surtout recevez dans votre domaine un document de

Veille Techno de Janvier 2021 LAN

Veille Techno de Janvier 2021 VoIP

Veille Techno de Janvier 2021 Management (Méthodes)

Il suffit de vous inscrire: https://alainfaure.biz/Actualit%C3%A9%20en%20ligne.html.

A bientôt

Alain FAURE

Manager Chef de projet



Depuis 1998, je travaille comme chef de projet, créateur dentreprise (general manager) ou consultant dans le domaine du service informatique.

Jai une forte expérience business dans le domaine des infrastructures IT à linternational. Jaime diriger des équipes inter-culturelles. Jai lhabitude de travailler avec tout type dorganisation de lassociation (non-profit) aux multinationales du Fortune 500. Jaime diriger en motivant mes collaborateurs et en développant leur niveau technique et leur expérience.

Jaime aussi former. Ma spécialité technique est celle du secteur des infrastructures informatiques avec une expertise dans les réseaux, la sécurité et les outils de collaboration.



Avantages Compétitifs

Dirige des équipes multi-culturelles en Belgique, Chine, France, Suisse

Jaime négocier avec des fournisseurs internes et externes. Je fais aussi lanalyse des contrats et contraintes juridiques.

Respect des objectifs (temps, budget, résultat)

Je connais beaucoup de secteurs dactivités comme la banque, le secteur public, le secteur IT

Jai réussi lexamen au LAB pour le Cisco CCIE R&S en 2002, avec le n° #8935.

Domaines techniques

Communications Unifiées et Collaboration, LAN, Wifi, Virtualisation, Cloud, WAN et Legacy. Sécurité: Firewall, VPN

Types de projets dirigés

Création dentreprise de service du secteur informatique, management déquipe

Formation, négociation, élaboration de business plans et de budgets avec suivi

Audit de lexistant, documentation, spécifications et écriture des tests et procédures

Définition et design des architectures techniques, avec déploiement, installation, configuration, tests et tests dacceptante.

Maintenance, réponses en urgence, résolution des problèmes récurrents, support de niveau 3



Mes compétences :

ToIP, téléphonie d'entreprise

LAN

WAN

VOIP

Virtualisation

Sécurité informatique

Gestion de projet

International

Management

VMWare

Chine

Firewall

VPN

Réseau

Cisco

Linux

Microsoft Windows