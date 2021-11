Alain FRANCOISSE

Actif dans les services de télécommunication d’entreprise depuis plus de 20 ans, j’ai eu l’occasion de gérer tant la gestion d’un service après vente, que de le développement et la vente des services à valeur ajoutée pour arriver maintenant à prendre en charge le developpement de l'approche d'outsourcing du modèle de business ITaaS. Ayant approché les services sous tous leurs aspects (technique, marketing, juridique, commercial), je dispose d’une large expérience et d’une excellente approche de la clientèle.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Télécommunications

Managed Services

SLA

Gestion de projet

Outsourcing

ITaaS