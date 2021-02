Alain GAUDISSIABOIS

######### > LIBRE - EN RECHERCHE ACTIVE < #########

Soucieux de procurer aux clients la meilleure qualité de service possible, j'ai une vision très claire et pertinente des priorités des sujets.

Fiable, professionnel et consciencieux.

Dynamique, enthousiaste et pragmatique.

Grande capacité à identifier les tâches, à mobiliser les collaborateurs et un sens des responsabilités, je fais montre dune énergie et dun leadership marquants. Les sujets que je pilote sont des succès.



Spécialités :

-Management, encadrement, planification et organisation

-Gestion Electronique de Documents, Enterprise Content Management et dématérialisation de courriers



Mes compétences :

Conseil

Pilotage

Relation client

Management

Indexation

Numérisation

Conduite de projet

Ged

Dématérialisation

Enterprise Content Management