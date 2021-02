Alain Gaymard

Http://www.gaymard.com

Qui suis-je ?... En quelques mots...



Je pratique la photographie depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé avec la photographie argentique, la photographie de l'époque. Je réalisais essentiellement la photo Noir et Blanc et le labo.



Puis je me suis intéressé au numérique, il y a quelques années. Actuellement je me réalise, entre autre, des photos de sport, et particulièrement le sport équestres. En parallèle, des photos sur un thème précis dans le but d'organiser des expos ou de participer à des expos, la dernière en date, "Lueurs Flamandes", une série de photos commentées par une citation appropriée.



En 2002, j'ai adhéré à Image sans Frontière, association internationale de photographes. Je suis l'auteur du site internet http://www.image-sans-frontiere.info et, j'en suis actuellement le secrétaire général.



Je suis membre de l'UPP (Union des photographes professionnels).



Outre les expos individuelles, je participe à des expos collectives en France et à l'étranger:



2003: Limours (91).

2004: Paris (mois off de la photo).

2005: Arles (festival off).

2006: Kunmin (Yunnan, Chine). Crédit Agricole du val de Loire, Camara Nevers, Palma de Majorque.

2007: Crédit Agricole du val de Loire, Camara Nevers, Grenade, Athènes, Barcelone, La Gacilly (56), Nevers (Le mois de la photo).

2008, 2009: Crédit Agricole du val de Loire, Camara Nevers, Barcelone, Cours la Ville (69), Lyon.

2010: Crédit Agricole du val de Loire, Camara Nevers, Marché de l’art à Arthel (58), Montreux (Suisse), Bruxelles (Belgique), Salon de la photo (Paris), Lyon (Equita Lyon, sur le stand de l’association nationale des Pottoks)

2011 :

Crédit Agricole du val de Loire,

Galerie d'Abondance, Salon de Provence,

Camara Nevers,

Centre équestre Bayard à Vincennes,

Portraits Chinois au Festival MIRPE à Dol de Bretagne à partir du 18 juin,

Festival du Touquet 2 et 3 juillet

Restaurant "Le Byzance" à Nevers, à partir de Juin,

Voyage au Kenya,

Octobre 2011

Galerie de l'impasse (18 Cuffy, Le Guétin)

Novembre 2011

Camara Nevers pour le mois de la photo.

2012

Du 21 mai au 25 mai : Fréjus

Du 4 juin au 30 septembre: Festival de La Gacilly (56)

Du 8 juin au 22 juin: "Dessins hippiques", Belfort

Le 3 juillet: Hippodrome de Deauville

Les 7 et 8 juillet, Trophée Alain Godon, Le Touquet

11 au 17 Octobre ISF Worldcup, Sénas (13)



Publications: Calendriers de la poste, magazine Photofan, Agenda vert des éditions Crès (Editions 2011 et 2012)

Je fais partie de l'Agence Naturimages (www.naturimages.com)

Vozimages (www.vozimage.com)



Ainsi que « Créateur d’atmosphères » (www.creatmos.com)

Les galeries qui vendent mes images:

Galerie Photo Originale à Paris.



Une sélection des "Dessins hippiques" est en vente chez "Créateur d'atmosphères" (www.creatmos.com).



Pour en savoir plus, visitez le site internet : www.apercus.fr

Contact: Téléphone : +33 (0)2 48 80 45 87



Portable : + 33 (0)6 08 70 36 01





N° SIRET: 33403563100020



Code APE 923A





Alain Gaymard



