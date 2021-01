Alain GUYON

30 ans dans le service informatique, dans la gouvernance du SI, dans la conduite des projets informatiques et dERP ; Je suis en mesure dintervenir très rapidement dans le cadre de vos projets de prestations en régie ou en pré-embauche.



Compétences

Gestion de la DSI, projets

Diriger le SI et manager une équipe dinformaticiens

Management RH

Créer une salle informatique

Mettre en place, gérer le service Production informatique puis exploiter du SI

Mettre en place les processus dITIL : gestion des changements, des incidents et des problèmes

Organiser et dispenser des Formations en interne.

Mettre en place le Plan de Reprise dActivité

Externaliser du SI vers un Datacenter

Chef de Projet dERP et Commercial

Migrer dERP



Certifications

ITIL V3 (EXPERT)

Managing Across the Lifecycle,

Service Concept,

Service Opération,

Mise en production, contrôle et validation,

Offres et accords de services,

Amélioration continue des services,

Planification/Protection et optimisation.



COBIT v5 Foundation

PRINCE 2 Foundation, practitioner

Techniques de Management





Mes compétences :

COBIT v5

PRINCE 2

ITL v3

Méthode de Management équipe 20 personnes

Migration d'ERP

Externalisation du S.I