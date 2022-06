Alain JOYEUX

Etre Directeur des Systèmes d’Information aujourd’hui c’est être généraliste informatique.



Généraliste car il se doit de tout appréhender de façon à pouvoir communiquer avec tous les spécialistes d’une DSI :

• Chefs de Projets

• Développeurs

• Administrateurs

• Architectes

• Urbanistes

• …etc.



Mais aussi il se doit d’être au service de l'entreprise donc des directions de l’entreprise :

• Direction Générale

• Direction Financière

• Direction des Ressources Humaines

• Directions métiers suivant le milieu où l’on exerce

o Médecins chef au niveau santé

o Ingénieurs au niveau industriel

o Salariés de tous les milieux.

o …etc.



DSI - Généraliste informatique d’entreprise.



Pourquoi ce besoin de coller à l'entreprise qui existait moins auparavant ?

Afin de pouvoir remplir le rôle primordial de conseil auprès de la Direction Générale, avoir la capacité d’anticipation, de compréhension des enjeux et de l’environnement.

Afin aussi de pouvoir dialoguer avec chaque salarié de l’entreprise et pouvoir comprendre son métier. Comprendre son métier de façon à pouvoir traduire en process les besoins de chacun.

Comprendre ces besoins pour aussi faire comprendre à la Direction Générale les besoins d’un système d’information innovant tout en restant efficient.

Comprendre la stratégie de l’entreprise de façon à aligner la stratégie IT sur la stratégie entreprise.



Bref comprendre et aider le business en étant généraliste d’entreprise.



Cette généralisation du savoir s’acquiert de deux façons :

• Par l’expérience, à condition toutefois de pouvoir varier les milieux où on l’acquiert.

• Par l’acquisition de connaissances en suivant des formations de haut niveau dans une grande école.



Je me présente aujourd’hui devant vous pour vous proposer mes services. Ces services sont axés autour des deux critères analysés un peu plus haut.

J’ai l’expérience métier car j’ai pu travailler dans l’industrie, dans le commerce, dans le financier et finalement le Sanitaire - Social et Médico-Social où je me suis épanoui. J’ai fait du développement, de l’administration système, de l’architecture informatique et même de l’urbanisation de système d’information.



Profitant d'une pause dans ma carrièrej’ai voulu profiter de ce temps qui m’était donné pour compléter mon statut de manager du Système d’Information, structurer mes expériences. Et pour ce faire je me suis inscrit à une formation diplômante (Master II) à l’école de management de Grenoble (GEM) pour obtenir bien sûr un diplôme « un Master en Management des Systèmes d’Information » mais plus que le diplôme c’est surtout une certaine philosophie du management de façon à amener toute la DSI dans une activité structurée, efficiente, innovante et laissant à chacun la place qui lui revient. Cette philosophie qui permet à l'entreprise d'exploiter pleinement la totalité de ses potentiels.



C’est ce profil que je mets à votre disposition.





Mes compétences :

Management

Encadrement d'équipe

Chef de projet

Helpdesk

Relation client

Budget

ERP

DSI

Système d'information

IBM AS400 Hardware

IBM Hardware

PC Hardware

IBM OS/400

Ethernet

Audit

La maintenance

Budgets

SQL

RPG2

RPG

Pack Office

Nortel

Microsoft Windows

Help Desk

Citrix Winframe

Cisco Switches/Routers

Conduite du changement

Stratégie IT

Account management

Schéma directeur des SI