Alain LAM TOU KAI

Déjà 10 ans dans le transport routier toutes types de transport.

Organise et planifie tout ou partie des opérations de transport d'un site d'exploitation de transport routier de marchandises, selon la réglementation et les règles de sécurité, dans un objectif de qualité (délais, coût, service, ...).

Peut exercer des activités de gestion de l'exploitation (opérations de quai, parc de véhicules, ...), le règlement de litiges, le contrôle d'opérations de chargement/déchargement des marchandises.

Peut coordonner l'activité d'une équipe (conducteurs routiers, ...).

Rigoureux, dynamique, esprit d'équipe sont mes atouts.

Mobile géographiquement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lecture de plan

Business Planning et Consolidations

Contact facile