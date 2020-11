Alain LEPRÊTRE

Après des années passées au sein du ministère des armées, j'ai décidé de quitter mes fonctions de responsable logistique le 31 juillet 2020 pour mettre mon expérience et mes compétences professionnelles au service de toutes entreprises.



Mes formations et mon parcours professionnel sont axés sur la logistique opérationnelle, le management organisationnel et la gestion d'équipes.

Mes années d'expérience dans la supervision logistique (notamment en réception/expédition, gestion des stocks, entreposage, transport), le management d'équipes (10 à 80 personnes), pourraient être fort appréciées par toute entreprise à la recherche d'un personnel compétent, motivé, assidu et habitué à oeuvrer sous pression.



Mes années d'expérience et mes compétences dans les domaines :

- de la logistique liée au Maintien en Condition Opérationnelle aéronautique (avions, hélicoptères) en relation avec les industriels aéronautiques (Dassault, Snecma, Daher, Safran, Thalès, Airbus Helicopters, Sabena...),

- de la supervision logistique et du management d'équipes, notamment dans la gestion de l'approvisionnement, de l'entreposage, de l'entretien des stocks, du transport, de la satisfaction de la clientèle,

- du suivi / mise à jour technico-logistique des éléments d'aéronefs au titre de la navigabilité/qualité aéronautique,

pourraient être également fort appréciées par toutes entreprises liées à ce domaine d'activité.



Rigoureux et investi, je ne ménage ni mon temps, ni mes efforts afin de mener à bien les dossiers qui me sont confiés ou que je confie. Mes années dexpérience en tant que responsable mont permis de prendre toutes dispositions afin de surmonter les impondérables et ainsi satisfaire les besoins et attentes des clients.



Dun naturel sociable, jattache une grande importance aux notions que sont lesprit déquipe et la cohésion ; elles permettent un travail en équipe nominal assurant le bon fonctionnement de toute entreprise.