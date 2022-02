Alain MATHIEU

Spécialiste des Relations Sociales

Chef de projets Ressources Humaines



De formation juridique, j’ai, à ce jour, fait l’essentiel de ma carrière dans le Groupe AREVA.



Après une petite dizaine d’années dans un poste de juriste en droit social, j’ai occupé des postes généralistes dans des sociétés de services :



• STMI ( assainissement/démantèlement, 750 salariés )

• EURODOC-SOFILOG ( documentation technique, 550 salariés ), en tant que DRH

• Groupe GAME ( maintenance, 2300 salariés ) en tant que DRH Groupe



J’ai également une expérience de DRH d’une usine où j’ai effectué un interim de 6 mois



Spécialiste de la négociation sociale, je pilote régulièrement des projet RH complexes ( restructurations en particulier )





Specialist of Social relationships

Project manager Human resources



With legal training , I made the main part of my career in the AREVA Group.



After ten years like legal expert in labor law, I occupied non-specialized jobs in services companies:



• STMI (clean up company, 750 employees) •

• EURODOC-SOFILOG (technical documentation, 550 employees), as HUMAN RESOURCES MANAGER •

• GAME Group (maintenance, 2300 employees) as HUMAN RESOURCES MANAGER Groups



I also have an experience of HUMAN RESOURCES MANAGER in a plant where I made a temporary mission during 6 months



Specialist of social negotiation, I pilot regularly complex HR projects (restructurings in particular)