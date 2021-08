Un livre témoignage bouleversant écrit par un ancien Cadre de Santé



LE HARCELEMENT MORAL A L'HOPITAL

Éditions BoD





Alain RAOULT, ancien Cadre de Santé, Docteur ès Sciences, a exercé dans le monde de la santé durant toute sa carrière, où il a gravi tous les échelons avant d'être nommé cadre de santé enseignant dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers.

A la fin de sa carrière il va vivre la terrible épreuve quune hiérarchie violente va lui infliger.

Tout cela parce quil a osé dénoncer des fautes graves commises par la directrice intérimaire de létablissement où il exerçait.

Victime au quotidien de lacharnement de ses supérieurs, il va être placé en longue maladie durant deux ans.

Il sera ainsi privé dun départ en retraite normal. Mais il va réagir et saisir le tribunal correctionnel qui, malheureusement, prendra une curieuse décision au final.

Ses harceleurs nont jamais été condamnés alors que la maltraitance et son mobile ne faisaient aucun doute.

Aujourdhui, 12 ans plus tard, il décide de témoigner de son expérience pour attirer lattention de tous sur un fléau terriblement actuel que lon nomme harcèlement moral au travail et dont la justice na pas su jusquà ce jour mesurer la gravité. « Il faut que cela bouge car chacun dentre nous peut être touché. »



Possibilité de le commander sur le site internet de lauteur

https://lnkd.in/ebVpesBt