Je suis actuellement adjoint au collège-lycée Notre-Dame des Missions de Charenton-le-Pont. J'ai en charge les Premières et les Terminales, la gestion des emplois du temps, le management des professeurs, les projets pédagogiques. Je suis aussi formateur, spécialiste des cultures numériques, des parcours culturels, de l'accompagnement personnalisé et de l'enseignement par compétences. On me propose quelques missions d'inspection. Je termine actuellement une formation certifiante intitulée "coordinateur opérationnel dans les établissements éducatifs et / ou de formation "



Mes compétences :

Mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants.

Connaissance du bilinguisme

Maîtrise de l'anglais et de l'espagnol.

Pro-activité

Diplomatie

Discrétion

Réactivité

Gestion des emplois du temps