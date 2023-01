Alberto CALABRIA

Mon parcours professionnel s’est déroulé à travers plusieurs expériences au sein des milieux de l’événementiel et de la vie associative.

Cette démarche m’a permis d’accomplir différentes tâches dans les domaines les plus variés ; chargé de projet dans un centre d’art dédié aux technologies innovantes, organisateur d’événements, ingénieur du son, éducateur artistique, médiateur.

Grâce à ces multiples expériences j’ai pu développer le sens du partage entre artistes et public, entre communautés et administrations et entre populations défavorisées et acteurs sociaux.



Cette pluridisciplinarité est un atout décisif pour mener à bien et efficacement tout type de projet.



J’ai la conviction que les réseaux de diffusion de la culture doivent s’inscrire activement dans le processus de développement de la participation active d’une communauté à la vie démocratique et, plus généralement, dans la valorisation d’un développement individuel et social des individus et des communautés ; cela est pour moi la motivation fondamentale qui anime mes choix dans la phase structurante d’un projet.



Mes compétences :

Chef de projet

Conception

Média